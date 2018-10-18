На Алтае мать несколько месяцев истязала дочь

Жительницу Горно-Алтайска признали виновной в истязании дочери и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, соединенном с жестоким обращением, пишет СУ СКР по Республике Алтай.

Следствие и суд установили, что с июля по октябрь 2017 года дома в Горно-Алтайске женщина истязала свою дочь 2004 года рождения. Злоумышленница находила малозначительные поводы и избивала ребенка, а также совершала иные насильственные действия.

На время предварительного следствия девочка была под временной опекой бабушки.

Женщина не признала свою вину. Суд приговорил ее к 4 лет годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также злоумышленница должна будет выплатить штраф 10 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, недавно опекуншу из Заринска, которая сломала ногу мальчику и мучила других детей, заключили под стражу.

Журналисты выяснили, что об истязаниях знали еще в прошлом году. Но приемную мать тогда никто не наказал: органы опеки не нашли нарушений, а жалобы детей учителям сочли враньем. Семерым приемным детям от 2,5 до 16 лет. У всех нашли есть следы побоев, удушья на шее, вырванные волосы.