«Не ребенок, а мумия»: новые подробности истязаний приемных детей в Заринском районе

Женщину, которая сломала ногу опекаемому мальчику, заключили под стражу. Журналисты выяснили, что об истязаниях знали еще в прошлом году, но опекуншу тогда никто не наказал, пишут «Вести Алтай».

Издевательства над приемной дочерью

Подробности рассказала бывшая учительница городской школы № 4 Светлана Семиусова. В ее классе училась 7-летняя Юлия, одна из приемных дочерей обвиняемой.

Известно, что родные родители девочки выпивали, поэтому в октябре прошлого года она попала к приемной матери Татьяне. Через несколько недель Юлия впервые пришла в школу с синяками, и приемную мать вызвали для беседы. После этого она придумала менее заметный метод физического наказания.

Педагог говорит, что у ребенка все руки были в синяках. Учителя сразу же мы стали бить тревогу. После этого опекунша перестала бить ребенка, но девочка стала приходить в школу еле волоча ноги.

Учитель физкультуры рассказывал, что ребенка заставляют дома приседать много раз. По словам, Светланы Семиусовой, у «Юли ноги были, как у уточки. А Татьяна говорила, что она занимается спортом».

Светлана Семиусова,

бывший учитель Заринской школы:

Опять Татьяна успокоилась, а потом начала таскать ее за уши. Юлия была причёсана, аккуратно одета, но потухший взгляд, не ребенок, а мумия. Я говорю: «Юль, обижает тебя мама?» Она говорит: «Обижает». Говорю: «А братика обижает?» Она: «Да, обижает». Я говорю: «А за что?» Она говорит: «За то, что мы не слушаемся».

В школе Заринска учились семеро приемных детей Татьяны. Синяки и ссадины учителя замечали только на теле младшей дочери. О жестких мерах воспитания учителя сообщали в органы опеки. Но проверки не выявили нарушений.

По словам Свтеланы Семиусовой, женщины из органов опеки говорили, что дети обманывают, они изворотливые и хитрят. В августе Татьяна забрала документы из школы и вместе с детьми переехала в один из поселков Заринского района.

Приучала к порядку

В ответ на замечания учителей женщина твердила, что приемные дети не воспитаны, их нужно приучать к порядку. На уроки отводилось 20 минут. Не уложился — за каждую лишнюю минуту — приседания.

Она заставляла всё время приседать. Если были замечания. Бывало так, что ты приседаешь, сколько ты забрал времени. Сколько она дает и сколько ты не успел, она заставляет приседать, — говорит пострадавший ребенок.

Напомним, в сентябре женщина она сломала мальчику ногу за то, что тот не хотел делать уроки. По данным газеты «Наш город Заринск», ребенок рассказывал, что женщина сначала ударила его табуреткой по голове, а потом давила на ногу, пока не сломала. Он считает, что это было наказание.

Мальчика увезли в больницу. Кроме того, 6 других приемных детей женщины также доставили в инфекционное отделение заринской детской больницы 10 октября. Им от 2,5 до 16 лет. У детей есть следы побоев, удушья на шее, вырванные волосы. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи проверяют причастность женщины к избиению других опекаемых. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Расследование продолжается.