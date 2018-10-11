«Не выдержали нервы»: подробности жуткой истории из Заринска, где приемная мать сломала ребенку ногу

У женщины, которую обвиняют в переломе ноги приемного ребенка, под опекой еще 7 детей. Сельчане давно замечали ее агрессию, пишет корреспондент газеты «Наш город Заринск» Мария Вербицкая.

Про 9-летнего Колю (имя героя изменено), которому, якобы, приемная мать сломала ногу, первыми рассказали читатели газеты. Позже журналисты выяснили, что в сентябре в инфекционное отделение заринской больницы действительно попал ребенок из приемной семьи. У мальчика на теле обнаружили множество травм, все они были причинены в разное время. По данным издания, родную мать мальчика лишили родительских прав, бабушка отказалась его воспитывать, и этим летом ребёнок попал в приемную семью.

Неспокойная семья

Колю взяла под опеку Татьяна Уварова (имя и фамилия изменены). В семье уже воспитывали семерых приемных детей. Также у женщины есть сын-подросток. Летом Уваровы переехали из Заринска в район, в одном из сел им дали здание бывшей школы под дом.

Вскоре сельчане начали замечать странное поведение женщины. Сначала агрессию в отношении приемных детей некоторые приняли за жесткие меры воспитания .

Соседи закрывали глаза на частые крики во дворе бывшей сельской школы, а сами перешептывались, что голодный трехлетний мальчик из этой приемной семьи съел хлеб, а после этого женщина заставила есть землю. Правда это или нет — выяснят органы опеки, следователи и полицейские.

«Мама нас не обижает!»

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Ребенок поступил в отделение с переломом голени, травмой затылочной части, ушибами головы.

Татьяна Уварова объяснила свой поступок тем, что «сорвалась, не выдержали нервы, а Коля — трудный ребенок!». Когда комиссия посетила семью, все приемные дети повторяли фразу: «Мама нас не обижает!».

Коля рассказывал, что женщина сначала ударила его табуреткой по голове, а потом давила на ногу, пока не сломала. Он считает, что это было наказание. Когда приемная мать навещала ребенка, мальчик в истерике просил не отдавать его обратно.

Несмотря на то, что Уваровой запретили навещать ребенка, она продолжала стоять под окнами детского инфекционного отделения. Даже закрытое окно Коля слышал, как его зовут.

Сейчас ребенок чувствует себя лучше и проходит лечение ЛФК. Врачи уже сняли гипс, скоро можно будет передвигаться без костылей. Колю готова взять новая приемная семья.

Ситуация на особом контроле

Следователь СУ СКР. Анна Зайкова

В отношении женщины возбудили уголовное дело, ее допросили. Также проведут психиатрическую экспертизу. Кроме того, документы направили в органы опеки Заринского района. Комиссии по устройству детей в замещающие семьи решит судьбу остальных приемных членов семьи.

Лариса Исакова, руководитель отдела образования, рассказала, что ситуация находится на особом контроле министерства и созданной комиссии. Она отметила, что за семьей следили, пока она жила на территории города: в течение первого месяца, затем на протяжении года еще три раза, далее — не реже одного раза в полгода.

СУ СКР по Алтайскому краю также проводит доследственную проверку в отношении органов системы профилактики, в чьи обязанности входит контроль за опекунами. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.