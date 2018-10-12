Истязавшую детей опекуншу из Заринска заключили под стражу

Женщину, которая сломала ногу опекаемому мальчику, заключили под стражу. Ее обвиняют в истязании в ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, обвиняемая избивала 9-летнего мальчика, взятого под опеку. В сентябре она сломала ему ногу за то, что ребенок не хотел делать уроки.

По данным газеты «Наш город Заринск», мальчик рассказывал, что женщина сначала ударила его табуреткой по голове, а потом давила на ногу, пока не сломала. Он считает, что это было наказание. Когда приемная мать навещала ребенка, мальчик в истерике просил не отдавать его обратно

Мальчика увезли в больницу. Кроме того, 6 других приемных детей женщины также доставили в инфекционное отделение заринской детской больницы 10 октября. Им от 2,5 до 16 лет. У детей есть следы побоев, удушья на шее, вырванные волосы. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи проверяют причастность женщины к избиению других опекаемых. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, расследуют уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, которые вовремя не прекратили опекунство.