Сотрудницу администрации Заринска обвиняют в халатности, из-за которой опекунша истязала детей

Главному специалисту отдела по образованию администрации Заринска предъявили обвинение по статье о халатности. Несмотря на жалобы, она не помогла детям, над которыми издевалась приемная мать, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в 2017 и 2018 году сотрудница администрации не предприняла мер к охране прав несовершеннолетних детей, находящихся под опекой местной жительницы.

В органы опеки из школы поступало много жалоб, но обвиняемая ничего не сделала. Она не составила акт обследования условий жизни ребенка. Также женщина не сообщила в полицию об издевательствах над 7-летней девочкой.

Кроме того, не исполняя должным образом свои обязанности, сотрудница допустила усыновление 9-летнего мальчика. В семье он получил побои и перелом ноги.

Таким образом, обвиняемая допустила нахождение всех детей, находившихся под опекой данной женщины, в социально опасных условиях, не использовав предоставленных ей законом полномочий по отобранию подопечных и отстранению опекуна от выполнения возложенных на нее обязанностей, — отмечают в ведомстве.

В суд направили ходатайство о временном отстранении главного специалиста отдела по образованию администрации города Заринска от занимаемой должности. Выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, семерым приемным детям от 2,5 до 16 лет. У всех нашли есть следы побоев, удушья на шее, вырванные волосы. Опекуншу будут судить по трем статьям: за причинение вреда здоровью, истязание и неисполнение родительских обязанностей. У нее также есть родной ребенок.

Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева рассказала, что пострадавшего мальчика выписали из больницы с улучшением, а один из детей даже попросил, чтобы ему поскорее нашли маму.