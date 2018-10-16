Омбудсмен рассказала о состоянии заринских детей, над которыми издевалась приемная мать

Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева отчиталась перед Виктором Томенко о ситуации с заринскими детьми , которых истязала приемная мать. Омбудсмен рассказала, что пострадавшего мальчика выписали из больницы с улучшением, а один из детей даже попросил, чтобы ему поскорее нашли маму.

Мальчика, которому приемная мать сломала ногу, поместили в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Ольга Казанцева съездила к ребенку и рассказала, что он стал общительным, был в хорошем настроении и уже успел завести друзей. С 17 октября мальчик снова начнет учиться.

Ольга Казанцева,

уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка:

Все дети, проживавшие в замещающей семье, обследованы специалистами психолого-психиатрического профиля. Посттравматических стрессовых расстройств, других эмоциональных и поведенческих отклонений у них нет.

Органы опеки нашли две замещающие семьи, которые готовы забрать детей. Уже 16 октября они встретятся с возможными будущими родителями.

Виктор Томенко и Ольга Казанцева. altapress.ru

Ольга Казанцева,

уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка:

На вчерашней встрече один из мальчиков попросил, чтобы я поскорее нашла ему маму. Дети намерены жить в семье. Решение об опеке будет принято с учетом их мнения. Если они будут согласны, то уже сегодня отправятся жить в новые замещающие семьи. Пострадавший мальчик пока останется в центре.

Для всех детей, заверила Ольга Казанцева, разработают индивидуальную реабилитационную программу и будут следить за их «эмоциональным благополучием».

Виктор Томенко попросил держать ситуацию на контроле и при необходимости лично докладывать ему обо всех изменениях.

Виктор Томенко и Ольга Казанцева. altapress.ru

Женщину, которая сломала ногу мальчику и мучила других детей, заключили под стражу. Журналисты выяснили, что об истязаниях знали еще в прошлом году. Но приемную мать тогда никто не наказал: органы опеки не нашли нарушений, а жалобы детей учителям сочли враньем.

Семерым приемным детям от 2,5 до 16 лет. У всех нашли есть следы побоев, удушья на шее, вырванные волосы. Опекуншу будут судить по трем статьям: за причинение вреда здоровью, истязание и неисполнение родительских обязанностей. У нее также есть родной ребенок.