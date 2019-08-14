На Алтае мужчина дважды рассчитался за водку «дублями»

Двое мужчин дома распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, они решили сходить в магазин, но денег ни у кого из них не было.
Тогда хозяин дома решил воспользоваться купленными ранее билетами «банка приколов» достоинством в 2 тысячи каждая. Оставив дома нетрезвого гостя, он пошел в магазин. Пользуясь невнимательностью продавца, мужчине удалось приобрести на одну из купюр, водку, сигареты и продукты питания и при этом получить сдачу.
Застолье продолжилось. Но спиртное снова закончилось и находчивый мужчина решил повторить трюк. Так он второй раз за вечер обманул продавца.
Проснувшись утром, хозяин проводил гостя, а через несколько часов в дверь сельчанина позвонили сотрудники полиции. Обман заметила хозяйка магазина, когда приехала за выручкой.
Сельчанин признался в содеянном. Уголовное дело направили в суд.
В мае Банк России вернулся к рассмотрению вопроса о запрете на распространение сувенирных денег.