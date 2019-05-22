Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 мая 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

ЦБ серьезно взялся за рубли «Банка приколов»

Банк России вернулся к рассмотрению вопроса о запрете на распространение сувенирных денег, пишет «Российская газета».

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Причина — участившиеся случаи мошенничества с использованием банкнот «Банка приколов».

Обсуждается возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России.

В отчете регулятора за 2018 год упомянуты жалобы на спам-рассылки с предложениями приобрести «банкноты, частично воспроизводящие настоящие деньги» и способные обмануть средства проверки подлинности в банкоматах. Эти сведения Центробанк перенаправил в полицию, пишет polit.ru.

Директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов поддержал введение запрета на распространение сувенирных денег. Он отметил, что ему ни разу не довелось сталкиваться с ситуациями, когда такие банкноты использовались бы «во благо или ради безобидного розыгрыша».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость