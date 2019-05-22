ЦБ серьезно взялся за рубли «Банка приколов»

Банк России вернулся к рассмотрению вопроса о запрете на распространение сувенирных денег, пишет « Российская газета ».

Причина — участившиеся случаи мошенничества с использованием банкнот «Банка приколов».

Обсуждается возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России.

В отчете регулятора за 2018 год упомянуты жалобы на спам-рассылки с предложениями приобрести «банкноты, частично воспроизводящие настоящие деньги» и способные обмануть средства проверки подлинности в банкоматах. Эти сведения Центробанк перенаправил в полицию, пишет polit.ru.

Директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов поддержал введение запрета на распространение сувенирных денег. Он отметил, что ему ни разу не довелось сталкиваться с ситуациями, когда такие банкноты использовались бы «во благо или ради безобидного розыгрыша».