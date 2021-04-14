14 апреля 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Алтае мужчина насмерть отравился незамерзайкой

Житель Республики Алтай отравился стеклоомывайкой. Товар уже изъяли у продавца. Оказалось, что содержание метанола в жидкости превышает норму в 188 раз, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Причем на упаковке написано, что метанола в омывайке вообще не содержится.

Незамерзайка, которой отравился мужчина.
Незамерзайка, которой отравился мужчина.
04.rospotrebnadzor.ru

Информации об отравлении поступила в санитарное ведомство из Следственного комитета.

Специалисты арестовали 9 литров стеклоомывайки «SNOWSTORM-30С», а продавца пригласили для составления протокола.

Стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты и непригодны для пищевых целей. Более того, нелегальные производители используют метиловый спирт, которые трудно отличить от этилового (пищевого).

Метанол — сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы и сетчатку глаз, может вызвать острые отравления со смертельным исходом.

Смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление со слепотой может быть и от 5−10 граммов вещества.

Ранее в выпившая 32-летняя жительница Горно-Алтайска накормила ребенка грудным молоком. Малыш умер от отравления.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость