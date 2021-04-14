На Алтае мужчина насмерть отравился незамерзайкой

Информации об отравлении поступила в санитарное ведомство из Следственного комитета.
Специалисты арестовали 9 литров стеклоомывайки «SNOWSTORM-30С», а продавца пригласили для составления протокола.
Стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты и непригодны для пищевых целей. Более того, нелегальные производители используют метиловый спирт, которые трудно отличить от этилового (пищевого).
Метанол — сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы и сетчатку глаз, может вызвать острые отравления со смертельным исходом.
Смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление со слепотой может быть и от 5−10 граммов вещества.
Ранее в выпившая 32-летняя жительница Горно-Алтайска накормила ребенка грудным молоком. Малыш умер от отравления.