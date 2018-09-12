На Алтае мужчина обстрелял туристов и полицейских из карабина, а потом уплыл на катере

В Республике Алтай полицейские задержали мужчину, который угрожал убийством туристам и стрелял в их сторону, пишет пресс-служба алтайского ЛУ МВД России.

Житель Барнаула днем 7 сентября отдыхал на Телецком озере. Туда же на лодке подплыл неизвестный мужчина. Он кричал туристам, чтобы они ушли, угрожая убийством. После этого показал ружье и выстрелил в сторону отдыхающих с расстояния около 15 метров.

Вскоре полицейские заметили подозрительного мужчину в районе кордона Ижон Турочакского района. У него проверили документы на оружие и охоту, а потом поднялись на борт служебного катера. В этот момент злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону судна и полицейских, а затем уплыл на катере.

Спустя время 31-летнего местного жителя задержали в акватории Телецкого озера недалеко от села Артыбаш. У него изъяли охотничий гладкоствольный самозарядный карабин «Вепрь». Мужчину заключили под стражу.

Полицейские возбудили уголовные дела. По одному из них мужчине грозит лишение свободы до 2 лет, а под другому — до 10 лет.