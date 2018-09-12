Читайте нас в соцсетях
12 сентября 7°C
Новости
Вся лента
Происшествия
168

На Алтае мужчина обстрелял туристов и полицейских из карабина, а потом уплыл на катере

В Республике Алтай полицейские задержали мужчину, который угрожал убийством туристам и стрелял в их сторону, пишет пресс-служба алтайского ЛУ МВД России.

Полиция на катерах.
Полиция на катерах.
22.мвд.рф

Житель Барнаула днем 7 сентября отдыхал на Телецком озере. Туда же на лодке подплыл неизвестный мужчина. Он кричал туристам, чтобы они ушли, угрожая убийством. После этого показал ружье и выстрелил в сторону отдыхающих с расстояния около 15 метров.

Вскоре полицейские заметили подозрительного мужчину в районе кордона Ижон Турочакского района. У него проверили документы на оружие и охоту, а потом поднялись на борт служебного катера. В этот момент злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону судна и полицейских, а затем уплыл на катере.

Спустя время 31-летнего местного жителя задержали в акватории Телецкого озера недалеко от села Артыбаш. У него изъяли охотничий гладкоствольный самозарядный карабин «Вепрь». Мужчину заключили под стражу.

Полицейские возбудили уголовные дела. По одному из них мужчине грозит лишение свободы до 2 лет, а под другому — до 10 лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка