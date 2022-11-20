На Алтае мужчина погиб из-за непотушенного окурка

Пожар произошел днем 19 ноября. Горел жилой частный дом.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь уже охватил крышу дома. Также горело внутреннее помещение. Пламя уничтожило крышу и повредило весь дом.
В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тело мужчины. По предварительным причинам, он не потушил окурок, что и спровоцировало пожар.
Площадь возгорания составила 51 кв. м. Пожар тушили 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Также на вызов приехали полиция и служба скорой медицинской помощи.