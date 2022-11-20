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Происшествия

На Алтае мужчина погиб из-за непотушенного окурка

Пожар в жилом доме произошел в селе Чоя (Республика Алтай). Погиб мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

Пожар в частном доме
Пожар в частном доме
ГУ МЧС по Республике Алтай

Пожар произошел днем 19 ноября. Горел жилой частный дом.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь уже охватил крышу дома. Также горело внутреннее помещение. Пламя уничтожило крышу и повредило весь дом.

В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тело мужчины. По предварительным причинам, он не потушил окурок, что и спровоцировало пожар.

Площадь возгорания составила 51 кв. м. Пожар тушили 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Также на вызов приехали полиция и служба скорой медицинской помощи.

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