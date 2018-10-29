На Алтае мужчина похитил со склада ТЦ бытовую технику

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что неизвестные проникли на склад и похитили две мультиварки, два утюга, пылесос и комплект постельного белья.
Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Горно-Алтайска. Мужчина признался в содеянном.
Предварительно установили, что злоумышленник шел мимо и увидел, что дверь склада открыта. Он зашел внутрь и похитил бытовую технику, а также комплект постельного белья. В тот же день, мужчин продал похищенное за 2 тысячи рублей, а деньги потратил.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже.