Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
31

На Алтае мужчина похитил со склада ТЦ бытовую технику

Злоумышленник похитил бытовую технику из складского помещения торгового центра в Республике Алтай. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по региону.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что неизвестные проникли на склад и похитили две мультиварки, два утюга, пылесос и комплект постельного белья.

Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Горно-Алтайска. Мужчина признался в содеянном.

Предварительно установили, что злоумышленник шел мимо и увидел, что дверь склада открыта. Он зашел внутрь и похитил бытовую технику, а также комплект постельного белья. В тот же день, мужчин продал похищенное за 2 тысячи рублей, а деньги потратил.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка