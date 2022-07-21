21 июля
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Происшествия

На Алтае мужчина попытался ударить женщину, но получил от нее ножом в бедро и умер

В Республике Алтай задержали 31-летнюю жительницу Майминского района. Она подозревается в причинении сожителю телесных повреждений, повлекших его смерть. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Республике Алтай.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

19 июля около 19:00 в селе Майма в одном из жилых домов мужчина и женщина поссорились. Сожитель попытался ударить возлюбленную, но та успела от него убежать.

В итоге женщина разозлилась, взяла нож и нанесла обидчику удар в бедро. Вскоре мужчина скончался на месте от полученной травмы.

«В настоящее время подозреваемая допрошена по уголовному делу, с ее участием проведены иные следственные и процессуальные действия, свою вину в содеянном она признала. Органом предварительного следствия решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании в отношении нее меры пресечения», — написали в ведомстве.

Несовершеннолетнюю дочь подозреваемой передали под временную опеку ее бабушке.

Ранее житель Алтайского края с одного удара убил знакомого табуреткой.

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