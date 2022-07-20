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Происшествия

Житель Алтайского края с одного удара убил знакомого табуреткой

47-летний житель Краснощековского района Алтайского края ударил табуреткой по голове 35-летнего знакомого — пострадавший скончался в больнице.

Табурет.
Табурет.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Как сообщает СУ СК региона, инцидент случился в феврале 2021 года.

Двое мужчин поругались на бытовой почве. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил табурет и опустил его на голову оппоненту.

Мужчина скончался от травмы через несколько дней в больнице.

«В ходе предварительного следствия мужчина вину в причинении вреда здоровью признал полностью. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает ведомство.

Ранее Республике Алтай мужчина убил жену гвоздодером и сбросил тело в выгребную яму.

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