В Алтайском крае мужчина задушил приятеля и рассказал об этом на работе

На Алтае завершилось расследование относительно дела об убийстве, сообщает "КП Барнаул". Житель Зонального района обвиняется в убийстве приятеля.
Утром 13 декабря 2023 года житель Зонального района зашел в дом к своему другу. Ранее у них произошел конфликт и обвиняемый затаил обиду из-за оскорблений в свой адрес.
Из-за обиды злоумышленник удушил друга через одеяло. Он ждал, пока мужчина перестанет подавать признаки жизни.
После злоумышленник направился на работу, где рассказал о преступлении.
Дело завели ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Материалы направлены в суд.
Ранее сообщалось, что раздетый барнаулец мог убить друга из-за голосов в голове.
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