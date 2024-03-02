2 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

В Алтайском крае мужчина задушил приятеля и рассказал об этом на работе

Конфликт возник из-за оскорблений в адрес преступника.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

На Алтае завершилось расследование относительно дела об убийстве, сообщает "КП Барнаул". Житель Зонального района обвиняется в убийстве приятеля.

Утром 13 декабря 2023 года житель Зонального района зашел в дом к своему другу. Ранее у них произошел конфликт и обвиняемый затаил обиду из-за оскорблений в свой адрес.

Из-за обиды злоумышленник удушил друга через одеяло. Он ждал, пока мужчина перестанет подавать признаки жизни.

После злоумышленник направился на работу, где рассказал о преступлении.

Дело завели ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что раздетый барнаулец мог убить друга из-за голосов в голове.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость