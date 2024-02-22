На Алтае подросток получил реальный срок за убийство

Региональный Следком сообщает, что в мае 2023 года 17-летний подросток убил односельчанина.
Двое приятелей распивали спиртные напитки, у них произошел конфликт. Парень из-за оскорблений избил мужчину ногами и руками, а также металлическими предметами в область головы и тела.
От полученных травм 53-летний житель скончался на месте. Подросток хотел скрыть преступление вместе со своим 44-летним знакомым, вместе они закопали тело на приусадебном участке.
Но труп нашли и обнаружили на нем признаки насильственной смерти. Свою вину подросток отрицать не стал и дал признательные показания.
Парня признали виновным в убийстве и назначили ему шесть лет в воспитательной колонии. Его подельника признали виновным по ч.2 ст. 316 УК РФ и назначили наказание в виде штрафа.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае парень избил и зарезал нагрубившего ему соседа.
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