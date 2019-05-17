На Алтае мужчина жестоко убил возлюбленную, которая ради него оставила свою семью

44-летний житель одного из сел Михайловского района в состоянии алкогольного опьянения избил свою сожительницу, а затем нанес ей ножевое ранение, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, это произошло в марте 2019 года. 41-летняя женщина скончалась на месте происшествия от полученной травмы. Мотивом совершения преступления стала ревность со стороны потерпевшей, которая ранее оставила свою семью и несовершеннолетних детей ради обвиняемого, отметили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в содеянном, однако утверждал, что не хотел убивать любимую. Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.