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17 мая
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Происшествия

На Алтае мужчина жестоко убил возлюбленную, которая ради него оставила свою семью

44-летний житель одного из сел Михайловского района в состоянии алкогольного опьянения избил свою сожительницу, а затем нанес ей ножевое ранение, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Насилие.
Насилие.
открытые источники (CC0)

По данным следствия, это произошло в марте 2019 года. 41-летняя женщина скончалась на месте происшествия от полученной травмы. Мотивом совершения преступления стала ревность со стороны потерпевшей, которая ранее оставила свою семью и несовершеннолетних детей ради обвиняемого, отметили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в содеянном, однако утверждал, что не хотел убивать любимую. Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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