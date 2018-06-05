В Сибири пенсионер откопал в огороде кости возлюбленного своей жены

Сегодня, 14:19.
Происшествия

В конце мая 2018 года в селе Лузино Омской области мужчина случайно выкопал в огороде кости человека, когда садил картошку, сообщает СУ СКР по Омской области. Позднее выяснилось, что останки принадлежат бывшему мужу его сожительницы.

Череп. Останки.
Череп. Останки. Фото: СС0.

Женщина не удивилась находке. Она рассказала, что это останки ее бывшего мужа, которого она убила 21 год назад. Сожительница попросила мужчину закопать кости и забыть про эту историю. Но мужчина сразу вызвал полицию, пишет сайт Om1.ru.

Следователи установили, что в 1997 году женщина поссорилась с бывшим мужем и несколько раз ударила его по голове топором. Потом она расчленила его тело и закопала у себя в огороде. Соседям женщина сказала, что муж уехал на заработки и не вернулся. Родственников у мужчины не было, поэтому его никто не искал.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". На время следствия ее отпустили под подписку о невыезде.

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