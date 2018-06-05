В Сибири пенсионер откопал в огороде кости возлюбленного своей жены

Женщина не удивилась находке. Она рассказала, что это останки ее бывшего мужа, которого она убила 21 год назад. Сожительница попросила мужчину закопать кости и забыть про эту историю. Но мужчина сразу вызвал полицию, пишет сайт Om1.ru.

Следователи установили, что в 1997 году женщина поссорилась с бывшим мужем и несколько раз ударила его по голове топором. Потом она расчленила его тело и закопала у себя в огороде. Соседям женщина сказала, что муж уехал на заработки и не вернулся. Родственников у мужчины не было, поэтому его никто не искал.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". На время следствия ее отпустили под подписку о невыезде.