В Сибири пенсионер откопал в огороде кости возлюбленного своей жены

В конце мая 2018 года в селе Лузино Омской области мужчина случайно выкопал в огороде кости человека, когда садил картошку, сообщает СУ СКР по Омской области. Позднее выяснилось, что останки принадлежат бывшему мужу его сожительницы.
Женщина не удивилась находке. Она рассказала, что это останки ее бывшего мужа, которого она убила 21 год назад. Сожительница попросила мужчину закопать кости и забыть про эту историю. Но мужчина сразу вызвал полицию, пишет сайт Om1.ru.
Следователи установили, что в 1997 году женщина поссорилась с бывшим мужем и несколько раз ударила его по голове топором. Потом она расчленила его тело и закопала у себя в огороде. Соседям женщина сказала, что муж уехал на заработки и не вернулся. Родственников у мужчины не было, поэтому его никто не искал.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". На время следствия ее отпустили под подписку о невыезде.
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