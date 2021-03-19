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Происшествия

На Алтае мужчины курили у печки и поругались до кровавой расправы

55-летний житель Горно-Алтайска отдыхал с товарищем, употребляя спиртное. Во время разговора между ними возникла ссора, которая закончилась использованием топора в качестве аргумента, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Топор.
Топор.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Все произошло в январе. На второй день застолья мужчины курили на кухне у печке, один из них обиделся на товарища во время разговора, схватил лежащий рядом топор и обухом дважды ударил приятеля по голове.

Увидев большое количество крови он поспешил вызвать скорую помощь.

Протрезвев житель Алтая даже не смог вспомнить, какие именно слова потерпевшего вынудили его взять в руки топор.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы повреждения, полученные потерпевшим, расцениваются как повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека и создавший по своему характеру угрозу жизни», — отметили в полиции.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Материалы дела передали в суд.

Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

В конце декабря 2020 года в Алтайском крае 39-летний сын зарезал своего 54-летнего отца, когда тот прилег отдохнуть.

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