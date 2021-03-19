На Алтае мужчины курили у печки и поругались до кровавой расправы

Все произошло в январе. На второй день застолья мужчины курили на кухне у печке, один из них обиделся на товарища во время разговора, схватил лежащий рядом топор и обухом дважды ударил приятеля по голове.
Увидев большое количество крови он поспешил вызвать скорую помощь.
Протрезвев житель Алтая даже не смог вспомнить, какие именно слова потерпевшего вынудили его взять в руки топор.
«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы повреждения, полученные потерпевшим, расцениваются как повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека и создавший по своему характеру угрозу жизни», — отметили в полиции.
Свою вину мужчина признал и раскаялся. Материалы дела передали в суд.
Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.
В конце декабря 2020 года в Алтайском крае 39-летний сын зарезал своего 54-летнего отца, когда тот прилег отдохнуть.