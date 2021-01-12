В Алтайском крае сын ножом и топором зверски расправился с отцом

Сначала они вместе распивали спиртное, а потом начался конфликт.
«Сын, имея личные неприязненные отношения к своему отцу, в последнее время проживающему у него в доме, решил убить его. Когда мужчина лег отдыхать, обвиняемый сначала топором, а затем ножом и нанес множественные удары по голове и шее близкого родственника.», — выяснили следователи.
От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
Обвиняемого взяли под стражу.
Ранее пенсионерку из Алтайского края задержали по подозрению в жестоком убийстве супруга. По версии следствия, женщина зарубила его топором, расчленила и попыталась сжечь.