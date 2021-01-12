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12 января
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Происшествия

В Алтайском крае сын ножом и топором зверски расправился с отцом

В конце декабря 2020 года в Усть-Калманском районе Алтайского края произошло жестокое убийство. 39-летний сын зарезал своего 54-летнего отца, когда тот прилег отдохнуть.

Топор.
Топор.
СС0

Сначала они вместе распивали спиртное, а потом начался конфликт.

«Сын, имея личные неприязненные отношения к своему отцу, в последнее время проживающему у него в доме, решил убить его. Когда мужчина лег отдыхать, обвиняемый сначала топором, а затем ножом и нанес множественные удары по голове и шее близкого родственника.», — выяснили следователи.

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемого взяли под стражу.

Ранее пенсионерку из Алтайского края задержали по подозрению в жестоком убийстве супруга. По версии следствия, женщина зарубила его топором, расчленила и попыталась сжечь.

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