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Происшествия

На Алтае мужчину затянуло в комбайн и перемолотило на кусочки

В Алтайском крае погиб 30-летний работник, решивший устранить поломку при включенном комбайне, сообщает «Инцидент Барнаул».

Комбайн в поле.
Комбайн в поле.
altapress.ru

Трагедия произошла 5 сентября в Благовещенском районе в поселке Тельманский.

«Парня затянуло в комбайн и буквально перемолотило на мелкие кусочки», — рассказали очевидцы.

Экспертам пришлось в патологоанатомический мешок собирать в поле то, что осталось от мужчины.

В региональном СК по факту гибели рабочего 1991 года рождения проводят доследственную проверку.

«При производстве работ мужчина стал чинить поломку при включенном комбайне, вследствие чего его затянуло в жатку», — отметили в ведомстве.

Ранее в Алтайском крае погиб шахтер, упав в 60-метровый технологический колодец. Прокуратура оценивает соблюдение требований при охране труда.

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