Погибшего на Алтае шахтера помогут похоронить, а семье окажут материальную помощь

Компания «Сибирь-Полиметаллы», которой принадлежит Зареченский рудник в Алтайском крае, выразила глубокие соболезнования близким погибшего сотрудника.

Ночью 9 сентября на шахте Зареченского рудника погиб 41-летний работник, упавший в 60-метровый технологический колодец при проверке линии технических устройств.

«АО „Сибирь-Полиметаллы“ выражает глубокие соболезнования близким пострадавшего. Семье работника будет оказана материальная помощь и помощь в организации похорон, а также будут выполнены все социальные обязательства, предусмотренные Коллективным договором», — рассказали в пресс-службе компании.

Также уточнили, что трагедия произошла «при перемещении проходчика в районе рудоспуска неработающей выработки» — мужчина упал в рудоспуск.

В настоящее время на предприятии работает межведомственная комиссия под председательством представителя Ростехнадзора.

«Руководством оказывается максимальное содействие сотрудникам надзорных и правоохранительных органов в установлении причин и обстоятельств произошедшей трагедии», — подчеркнули в компании.

В региональном СК начали доследственную проверку, а прокуратура оценит «соблюдение требований при охране труда на предприятии».