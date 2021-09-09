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Происшествия

Шахтер погиб в Алтайском крае, упав в 60-метровый технологический колодец

В Алтайском крае проводится проверка по факту гибели работника шахты в Змеиногорском районе, сообщает региональный СК.

Шахтер погиб в Алтайском крае.
Шахтер погиб в Алтайском крае.
altai-krai.sledcom.ru.

Инцидент произошел ночью 9 сентября на шахте Зареченского рудника.

«41-летний проходчик осуществлял буровзрывные работы в шахте и при проверке линии технических устройств упал с высоты около 60 метров в технологический колодец», — рассказали в ведомстве.

По факту гибели шахтера начали доследственную проверку, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Региональная прокуратура организовала проверку «исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности».

«В ходе проверки будет оценено соблюдение требований при охране труда на предприятии, при выявлении нарушений — приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

Также прокуратура контролирует ход проводимой в СК процессуальной проверки.

Ранее altapress.ru рассказал, как в Барнауле выглядит ситуация с несчастными случаями на предприятиях и как снижают негативную статистику.

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