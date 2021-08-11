Травматизм на производстве, к сожалению, остается актуальной проблемой как мировой так и отечественной экономики. Случаи, когда люди получают травмы на рабочем месте, продолжают иметь место.

Рассказываем в инфографике, как выглядит ситуация с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями в Барнауле и как снижается негативная статистика.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».