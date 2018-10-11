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11 октября
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На Алтае на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку

10 октября в Горно-Алтайске в 19.10 в районе дома № 121 по проспекту Коммунистический Toyota Corolla сбила 15-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

За рулем автомобиля был 42-летний житель Чемальского района. Он ехал от улицы Промышленной в направлении улицы Поселковой и не уступил дорогу пешеходу.

Водитель не был пьян. Возбуждено административное расследование.

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