На Алтае напуганные жители сняли на видео, как медведь растерзал бычка

Все произошло несколько дней назад на дороге в село Курмач-Байгол.
Медведь напал на молодого бычка и утащил домашнее животное в лес, несмотря на попытки людей отогнать животное.
По словам селян, в этом году на Алтае медведи повадились заходить в деревни и ведут себя смело — их не всегда удается отпугнуть даже сигнальными ракетами.
Напомним, ранее другой медведь ночью прогулялся по автозаправочной станции. Читатели пишут, что ролик сняли в Верх-Бийске.
Кроме того, в другом видео местные жители показывают повреждения, нанесенные косолапым автомобилю УАЗ. На стеклах машины хорошо видны отпечатки лап.