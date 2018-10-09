Хищники атакуют: на Алтае один медведь разворотил УАЗ, а другой прогулялся по заправке

В Республике Алтай медведи чаще стали выходить к людям: один гулял рядом с заправкой, а другой серьезно повредил автомобиль УАЗ, пишут «Новости Горного Алтая».

На первой записи, снятой камерой видеонаблюдения, видно, как медведь ночью прогуливается по автозаправочной станции. Читатели пишут, что ролик сняли в Верх-Бийске.

В другом ролике местные жители показывают повреждения, нанесенные медведем автомобилю УАЗ. На стеклах машины хорошо видны отпечатки лап.

Местные жители отмечают, что в этом году медведи довольно часто выходят к населенным пунктам и ведут себя смело — их не всегда удается отпугнуть даже сигнальными ракетами.

Издание отмечает, что обычно вблизи жилья хищники ищут еду. Один из таких незваных гостей задрал корову около села Курмач-Байгол.

Напомним, в середине сентября на Алтае сняли на видео бурых медведей, плывущих по Телецкому озеру.