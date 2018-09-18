На Алтае сняли на видео бурых медведей, плывущих по Телецкому озеру

Трех медведей, переплывающих Телецкое озеро, сняли на видео жители поселка Яйлю. Медведица с двумя медвежатами плыли по заливу Юрга. В Алтайском биосферном заповеднике выдвинули две версии : либо самка спасала детенышей от агрессивного самца, замеченного в окрестностях, либо это семейство отправилось на другой берег озера в поисках новой кормовой базы.

В ролике, выложенном в YouTube видно, как мишки уверенно плывут к далекому берегу, при этом мать громким ревом подбадривает медвежат и оглядывается на них, а те ей отвечают тонкими голосами. Авторы видео, шедшие на моторке из Артыбаша, приблизились к зверям на несколько метров, чтобы снять происходящее на телефон.

По словам териолога заповедника Юрия Калинкина, этим летом ученым уже несколько удавалось заметить плавающих по Телецкому озеру медведей. По мнению Калинкина, медведи плывут к новым местам из-за того, что на их привычных территориях мало кедрового ореха, поэтому приходится искать новые кормовые базы на других берегах Золотого озера.

Юрий Калинкин,

старший научный сотрудник Алтайского заповедника: