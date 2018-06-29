В барнаульском зоопарке медведя угостили арбузом. Фото: vk.com/zoo_22. В барнаульском зоопарке медведя угостили арбузом. Фото: vk.com/zoo_22. В барнаульском зоопарке медведя угостили арбузом. Фото: vk.com/zoo_22. В барнаульском зоопарке медведя угостили арбузом. Фото: vk.com/zoo_22. В барнаульском зоопарке медведя угостили арбузом. Фото: vk.com/zoo_22. В барнаульском зоопарке медведя угостили арбузом. Фото: vk.com/zoo_22.

Медведь схватил арбуз зубами, а также двигал его по вольеру мощной лапой.

Напомним, в апреле в барнаульском зоопарке медведи Жора и Даша играли в "Царя горы".