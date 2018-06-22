В барнаульском зоопарке родились 6 тигрят

Мамой снова стала тигрица Багира. Сейчас малыши от нее не отходят. По словам Сергея Писарева, позднее сотрудники зоопарка осмотрят зверей, чтобы понять, кто из них самка, а кто самец.

Altapress.ru писал, что 29 июля 2017 года Барнаульский зоопарк объявил о рождении тигрят в семье тигров Багиры и Шерхана. В этот день здесь праздновали День амурского тигра.

Напомним, в середине июня в барнаульском зоопарке родились косули.