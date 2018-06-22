В барнаульском зоопарке родились 6 тигрят

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Жизнь

В "Лесной сказке" вечером 21 июня родились 6 тигрят, рассказал altapress.ru Сергей Писарев, директор зоопарка.

В "Лесной сказке" отметили день рождения тигрицы Багиры. 1 июня 2015 года.
В "Лесной сказке" отметили день рождения тигрицы Багиры. 1 июня 2015 года. Фото: Анастасия Жданова.

Мамой снова стала тигрица Багира. Сейчас малыши от нее не отходят. По словам Сергея Писарева, позднее сотрудники зоопарка осмотрят зверей, чтобы понять, кто из них самка, а кто самец.

Altapress.ru писал, что 29 июля 2017 года Барнаульский зоопарк объявил о рождении тигрят в семье тигров Багиры и Шерхана. В этот день здесь праздновали День амурского тигра.

Напомним, в середине июня в барнаульском зоопарке родились косули.

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