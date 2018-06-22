В барнаульском зоопарке родились 6 тигрят

В "Лесной сказке" вечером 21 июня родились 6 тигрят, рассказал altapress.ru Сергей Писарев, директор зоопарка.
Мамой снова стала тигрица Багира. Сейчас малыши от нее не отходят. По словам Сергея Писарева, позднее сотрудники зоопарка осмотрят зверей, чтобы понять, кто из них самка, а кто самец.
Altapress.ru писал, что 29 июля 2017 года Барнаульский зоопарк объявил о рождении тигрят в семье тигров Багиры и Шерхана. В этот день здесь праздновали День амурского тигра.
Напомним, в середине июня в барнаульском зоопарке родились косули.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.