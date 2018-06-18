В барнаульском зоопарке родились 4 косули

В барнаульском зоопарке родились косули. Фотографии малышей опубликовали в группе "Лесной сказки" в социальной сети.
Работники зоопарка пишут, что 4 сибирские косули появились на свет 14 и 16 июня. Из них два мальчика и две девочки.
На кадрах из "Лесной сказки" видно, что малыши делают первые неуверенные шаги. Одна из косуль спряталась под кучей хвороста.
— Особо внимательные уже могут разглядеть эти маленькие комочки, — говорят сотрудники зоопарка.
Сергей Писарев, директор зоопарка " Лесная сказка" рассказал altapress.ru, что сейчас малыши свободно гуляют в вольере и на них могут посмотреть все желающие.
Напомним, в начале июня в барнаульском зоопарке родились 11 щенков песца.
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