В барнаульском зоопарке родились 4 косули

Косули. Фото: vk.com/zoo_22. Косули. Фото: vk.com/zoo_22. Косули. Фото: vk.com/zoo_22. Косули. Фото: vk.com/zoo_22. Косули. Фото: vk.com/zoo_22.

Работники зоопарка пишут, что 4 сибирские косули появились на свет 14 и 16 июня. Из них два мальчика и две девочки.

На кадрах из "Лесной сказки" видно, что малыши делают первые неуверенные шаги. Одна из косуль спряталась под кучей хвороста.

— Особо внимательные уже могут разглядеть эти маленькие комочки, — говорят сотрудники зоопарка.

Сергей Писарев, директор зоопарка " Лесная сказка" рассказал altapress.ru, что сейчас малыши свободно гуляют в вольере и на них могут посмотреть все желающие.

Напомним, в начале июня в барнаульском зоопарке родились 11 щенков песца.