Мимими: в барнаульском зоопарке появилась капибара

Капибара. Фото: vk.com/zoo_22. Капибара. Фото: vk.com/zoo_22. Капибара. Фото: vk.com/zoo_22. Капибара. Фото: vk.com/zoo_22. Капибара. Фото: vk.com/zoo_22. Капибара. Фото: vk.com/zoo_22. Капибара. Фото: vk.com/zoo_22. Капибара. Фото: vk.com/zoo_22.

По словам Сергея Писарева, директора зоопарка, капибару привезли из Новосибирска. Он говорит, что это красивое и обаятельное животное.

Работники "Лесной сказки" отмечают, что внешне капибара напоминает морскую свинку, только очень большую. Длина тела этих зверей 1 — 1,35 м, высота в холке 40–60 см, а вес 34 — 65 кг.

Справка

Капибара– это травоядное млекопитающее, единственный представитель семейства водосвинковых. Является самым крупным современным грызуном. В переводе с языка индейцев гуарани "капибара" — "господин трав", пишет zoofirma.ru.