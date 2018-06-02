Мимими: в барнаульском зоопарке появилась капибара

В барнаульском зоопарке поселилась капибара. Фотографии милого зверька опубликовали в группе "Лесной сказки" в социальной сети.
Капибара. Фото: vk.com/zoo_22.
Капибара. Фото: vk.com/zoo_22.
Капибара. Фото: vk.com/zoo_22.
Капибара. Фото: vk.com/zoo_22.
Капибара. Фото: vk.com/zoo_22.
Капибара. Фото: vk.com/zoo_22.
Капибара. Фото: vk.com/zoo_22.
Капибара. Фото: vk.com/zoo_22.
По словам Сергея Писарева, директора зоопарка, капибару привезли из Новосибирска. Он говорит, что это красивое и обаятельное животное.
Работники "Лесной сказки" отмечают, что внешне капибара напоминает морскую свинку, только очень большую. Длина тела этих зверей 1 — 1,35 м, высота в холке 40–60 см, а вес 34 — 65 кг.
Справка
Капибара– это травоядное млекопитающее, единственный представитель семейства водосвинковых. Является самым крупным современным грызуном. В переводе с языка индейцев гуарани "капибара" — "господин трав", пишет zoofirma.ru.
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