В барнаульском зоопарке сотрудник поиграл с тигром в догоняшки

1 мая, в день страта сезона во всех парках, в барнаульском зоопарке, помимо прочего, посетителей порадовали игрой с тигром. Забавлялся с животным сотрудник зоопарка. Видео в группу зоопарка в соцсеть выложила одна из посетительниц

Всего в зоопарке живет два амурских тигра - Багира и Шерхан. В прошлом году у них родились трое котят.