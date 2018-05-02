В барнаульском зоопарке сотрудник поиграл с тигром в догоняшки

1 мая, в день страта сезона во всех парках, в барнаульском зоопарке, помимо прочего, посетителей порадовали игрой с тигром. Забавлялся с животным сотрудник зоопарка. Видео в группу зоопарка в соцсеть выложила одна из посетительниц
Всего в зоопарке живет два амурских тигра - Багира и Шерхан. В прошлом году у них родились трое котят.
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