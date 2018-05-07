В барнаульском зоопарке тигру слепили снеговика с мясом

Зверь пробежался по сугробам,залез на стол, куда сотрудники зоопарка водрузили снежно-мясную скульптуру, оторвал снеговику голову и начал поедать говядину.

По данным синоптиков, 7 мая в Барнауле будет переменная облачность, временами дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 10-15 м/с. Температура +8…+10 градусов.