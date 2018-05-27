В барнаульском зоопарке родился северный олененок

В барнаульском зоопарке на свет появился маленький северный олененок. Об этом сообщается в официальной группе зоопарка в соцсетях.
В зоопарке родился северный олененок. Фото: Барнаульский зоопарк.
В зоопарке родился северный олененок. Фото: Барнаульский зоопарк.
В зоопарке родился северный олененок. Фото: Барнаульский зоопарк.
В зоопарке родился северный олененок. Фото: Барнаульский зоопарк.
В зоопарке говорят, что все желающие уже могут полюбоваться на первые шаги новорожденного.
Сотрудники зоопарка отмечают, что из всех видов оленей только у северных рога есть и у самок, и самцов.
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