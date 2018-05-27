В барнаульском зоопарке родился северный олененок

В зоопарке родился северный олененок. Фото: Барнаульский зоопарк. В зоопарке родился северный олененок. Фото: Барнаульский зоопарк. В зоопарке родился северный олененок. Фото: Барнаульский зоопарк. В зоопарке родился северный олененок. Фото: Барнаульский зоопарк.

В зоопарке говорят, что все желающие уже могут полюбоваться на первые шаги новорожденного.

Сотрудники зоопарка отмечают, что из всех видов оленей только у северных рога есть и у самок, и самцов.