Барнаульский зоопарк опубликовал видео с играми озорных малышей мини-пигов

На кадрах ролика видно, что поросята бегают друг за другом и толкаются. Сотрудники "Лесной сказки" пишут, что малыши растут не по дням, а по часам. Сейчас мини-пиги много времени проводят на свежем воздухе.

Напомним, в середине июня в барнаульском зоопарке родились косули.