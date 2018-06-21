Барнаульский зоопарк опубликовал видео с играми озорных малышей мини-пигов

В барнаульском зоопарке мини-пиги устроили веселые игры. Видео опубликовали сотрудники "Лесной сказки".
На кадрах ролика видно, что поросята бегают друг за другом и толкаются. Сотрудники "Лесной сказки" пишут, что малыши растут не по дням, а по часам. Сейчас мини-пиги много времени проводят на свежем воздухе.
Напомним, в середине июня в барнаульском зоопарке родились косули.
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