На Алтае нашли четырех пропавших на снегоходах

Спасатели связались с пропавшими по радиостанции. Они сообщили, что находятся в охотничьей избушке. Все мужчины живы, здоровы и не нуждаются в медицинской помощи.
Теперь предстоит эвакуировать их оттуда. Для этого спасатели проторят дорогу до избушки — около 2−3 км пути.
Напомним, мужчины пропали 2 января. Они выехали на снегоходах с животноводческой стоянки около села Банное в сторону озера Анчигар. Вернуться должны были 3 января, но этого не произошло. Поиски вели местные жители и спасатели.
Ранее в Барнауле больше недели разыскивали мужчину в зеленой куртке.
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