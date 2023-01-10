10 января
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Происшествия

На Алтае нашли четырех пропавших на снегоходах

Поисковая группа нашла четырех мужчин, которые пропали в Усть-Коксинском районе 2 января. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

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Спасатели связались с пропавшими по радиостанции. Они сообщили, что находятся в охотничьей избушке. Все мужчины живы, здоровы и не нуждаются в медицинской помощи.

Теперь предстоит эвакуировать их оттуда. Для этого спасатели проторят дорогу до избушки — около 2−3 км пути.

Напомним, мужчины пропали 2 января. Они выехали на снегоходах с животноводческой стоянки около села Банное в сторону озера Анчигар. Вернуться должны были 3 января, но этого не произошло. Поиски вели местные жители и спасатели.

Ранее в Барнауле больше недели разыскивали мужчину в зеленой куртке.

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