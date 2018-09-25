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На Алтае нашли мертвым дома оперуполномоченного уголовного розыска

В Шипуновском районе Алтайского края найдем мертвым офицер полиции. Тело сотрудника обнаружено дома в селе Шипуново, в краевом главке МВД начата служебная проверка, рассказывает пресс-служба ведомства.

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко

Сообщается, что погибший обнаружен в гражданской одежде. На момент смерти он не находился при исполнении. На место выехало руководство главка.

В пресс-службе ведомства сообщили, что за время службы зарекомендовал себя дисциплинированным сотрудником, конфликтов с сослуживцами не имел.

По данным Следкома, погибший служил в районном отделе МВД оперуполномоченным уголовного розыска. Начата доследственная проверка.

В Следкоме прокомменитровали смерть полицейского на Алтае
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Источник altapress.ru в правоохранительных органах сообщает, что рассматривается также версия о самоубийстве.

Канал Mash в Telegram сообщает, что тело покойного нашли родственники в сарае.

По данным канала, в полиции мужчина служил 11 лет, ему, по данным Mash. Вскоре ему должно было исполнится 35 лет. Накануне погибшего вызывали в Барнаул на допрос в Следственный комитет.

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