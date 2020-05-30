На Алтае ночью произошел крупный пожар, два человека погибли

Как сообщает официальный сайт ГУ МЧС по Алтайскому краю, площадь пожара составила 180 кв. метров.
На момент прибытия первых подразделений надворные постройки и частный дом уже горели открытым огнем, произошёл хлопок газового баллона. По предположению специалистов, к случившемуся могло привести нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщили в пресс-службе спасателей.
В ликвидации ЧС участвовали 23 человека и 7 единиц техники.
Через час они справились с огнем, но спасать кого-то было уже поздно.