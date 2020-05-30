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Происшествия

На Алтае ночью произошел крупный пожар, два человека погибли

Крупный пожар в частном доме Новоалтайска произошел ранним утром 30 мая. Прибывшие на место пожарные сделали все что могли, но не успели спасти мужчину и женщину. Их тела обнаружили на место происшествия.

Пожар в Новоалтайске 30 мая 2020 года.
Пожар в Новоалтайске 30 мая 2020 года.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как сообщает официальный сайт ГУ МЧС по Алтайскому краю, площадь пожара составила 180 кв. метров.

На момент прибытия первых подразделений надворные постройки и частный дом уже горели открытым огнем, произошёл хлопок газового баллона. По предположению специалистов, к случившемуся могло привести нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщили в пресс-службе спасателей.

В ликвидации ЧС участвовали 23 человека и 7 единиц техники.

Через час они справились с огнем, но спасать кого-то было уже поздно.

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