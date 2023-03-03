На Алтае одетые в балаклавы подростки пытались ограбить магазин, а потом угнали машину

В конце 2022 года 16-летний подросток взял нож, надел балаклаву и решил ограбить продуктовый магазин. На месте он напал на девушку-кассира, требуя передать ему все деньги из кассы.

Его остановил приятель, который пришел с ним, но не знал о намерениях преступника. После неудачной попытки ограбления подростки решили угнать автомобиль.

Обнаружив, что в машине отсутствует аккумулятор, молодые люди забрали его из другой машины.

После того, как в автомобиле кончился бензин, преступники бросили транспортное средство на дороге.

Подростков обвинили сразу по нескольким статьям. Следователи уже передали обвинительное заключение прокурору.

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