У Людмилы Прокопьевой (здесь и далее имена изменены — прим. Ред.), когда она решила взять под опеку двоих детей, уже была родная дочь подросткового возраста. С ней Людмила обращалась хорошо. В 48 лет она забрала из детского дома маленьких Диму и Соню. Как ребята снова оказались в госучреждении и что пережили в семье Прокопьевой, нам рассказала заместитель руководителя Бийского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю Галина Сухарева.

Не вызывала подозрений

В начале этой жуткой истории Людмила Прокопьева жила в Бийске. Вела довольно успешный бизнес, неплохо зарабатывала. У нее росла 12-летняя дочь. С ее воспитанием никаких проблем не было, — уточняет следователь.

В 2015 году Людмила решила взять под опеку ребенка.

«У Димы и Сони тяжелая история. Их мать решили родительских прав из-за злоупотребления алкоголем. Какое-то время они прожили в детском доме. Их и выбрала Прокопьева. Оформила все необходимые документы, прошла ряд комиссий. У специалистов не вызвала никаких подозрений: есть опыт родительства, постоянный доход. Спиртное не принимает», — рассказывает Галина Сухарева.

Алкоголь. Застолье. СС0

Кошмар начался сразу

В Бийске Прокопьева жила в частном доме. Забрав туда 7-летнюю Соню и 9-летнего Диму, женщина почти моментально превратила жизнь одного из детей в кошмар.

Галина Сухарева говорит: «Изначально опекун начала проявлять жестокость именно к девочке. Хотя, у ребенка, как выяснилось позже, есть особенности развития: умственная отсталость. Ранее никто об этом не знал, потому что Соня не наблюдалась у врачей по этому профилю. Девочку Людмила нагружала бытовыми делами, а потом избивала за ненадлежащее их выполнение».

За плохую (по мнению мачехи) уборку, Прокопьева ставила Соню в душ под холодную воду. Или хватала за волосы и опускала головой в унитаз.

Следственный комитет , поисковая операция. Анна Зайкова

«Однажды Людмила посчитала, что Соня плохо вытерла пыль с лавочки. Тогда она схватила ребенка и ее лицом стала вытирать пыль. В другой раз женщина выгнала Соню на улицу в пижаме зимой, чтобы та наматывала круги во дворе — еще одно наказание», — продолжает следователь.

Очередь второго

Все это время старшего брата Сони, Диму, опекун не трогала вообще.

Спустя год издевательств над девочкой, Прокопьева вернула ее в детский дом. Дима остался.

Дети. Ребенок. unsplash.com

«Сразу после этого Людмила стала агрессировать в отношении мальчика. Если в случае с Соней жестокость была, скорее, методом воспитания, то Дима был для женщины кем-то вроде домработника. Колол дрова, таскал воду и прочее. Его Прокопьева также оскорбляла и избивала по любым поводам», — вспоминает обстоятельства дела Галина Сухарева.

Из-за частых пропусков в школе, учителя обратились в органы опеки. Ее специалисты несколько раз навестили семью. Тогда Дима утверждал, что у него все в порядке, никто не обижает.

«Мальчик хорошего отношения к себе никогда не видел. Сначала был в семье, где мама пила. Потом оказался у Людмилы в Бийске. Он просто не видел для себя другого выхода, кроме как остаться с ней. Она угрожала вернуть его в детдом, как и сестру. Он туда не хотел, поэтому до последнего не подавал вида, что все плохо», — объясняет следователь.

Дети. Ребенок. unsplash.com

Однако после проверок Прокопьева решила уехать из города. Для этой цели горе-родительница выбрала Советский район (недавно там произошло зверское убийство малышки полутора лет. Мы писали об этом).

Поселилась вместе с ребенком в частном доме подальше от райцентра, чтобы контролирующим органам было сложнее до них добраться.

На новом месте прежние издевательства над ребенком продолжились и даже усилились.

Ребенок , дети , ребенок играет. unsplash.com.

Возвращение мамы

Тем временем, биологическая мама Димы и Сони смогла восстановиться в родительских правах и даже забрать дочку из детского дома.

«Дальше она пыталась возобновить общение с сыном. Опекун этому всячески препятствовала. Тогда мать Димы пошла в органы опеки, а потом в суд. На заседании мальчик сказал, что хочет остаться с Прокопьевой», — комментирует Галина Сухарева.

В один момент Дима не выдержал и рассказал о происходящем дома учителям в школе. Это произошло только в 2020 году.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Правоохранительные органы начали расследование. Мальчик активно рассказывал следствию о том, что ему пришлось пережить.

Людмила Прокопьева, в свою очередь, говорила следователям, что у нее в семье все в порядке, а Дима ее оговаривает.

Галина Сухарева уточняет: «Мальчик не пытался обвинить Прокопьеву во всем подряд. Если синяк появился действительно от падения, а не от побоев, так и говорил».

Тюрьма , колючая проволока. CC0

В результате Людмиле Прокопьевой предъявили обвинение по двум статьям УК РФ, связанным с истязанием и жестоким обращением с несовершеннолетними. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Сторона защиты собирается обжаловать приговор. Дима и Соня сейчас живут с родной мамой.