На Алтае из-за новой угрозы остановили поиск пропавших туристов

Спасатели решили приостановить поисковую операцию в районе Южно-Чуйского хребта из-за угрозы повторного схода лавины. Работы приостановлены на 1,5 месяца до конца июня, сообщает МЧС России по Республике Алтай

МЧС обследовало территорию, позволяющую работать с трехметровыми щупами. Остался участок, где высота снежной массы значительно больше, поэтому снимать слои снега сейчас достаточно опасно. К тому же, в этом месте сейчас установилась ненастная погода. Сейчас спасатели еще продолжают зондировать снег.

10 мая на двух вертолетах — Авиалесоохраны и МЧС России — все 30 спасателей и два тела туристов будут вывезены с места проведения работ.

Что произошло

6 мая под лавину туристическая группа из девяти человек попала под лавинуна Южно-Чуйском хребте. Две девушки успели подняться на гребень, а остальной группе не хватило 10 минут. Выжившие дошли до села Кош-Агач и рассказали о произошедшем.

Всего за время проведения поисков спасателям удалось обнаружить и извлечь из лавины тела пятерых туристов.