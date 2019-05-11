На Алтае из-за новой угрозы остановили поиск пропавших туристов

МЧС обследовало территорию, позволяющую работать с трехметровыми щупами. Остался участок, где высота снежной массы значительно больше, поэтому снимать слои снега сейчас достаточно опасно. К тому же, в этом месте сейчас установилась ненастная погода. Сейчас спасатели еще продолжают зондировать снег.
10 мая на двух вертолетах — Авиалесоохраны и МЧС России — все 30 спасателей и два тела туристов будут вывезены с места проведения работ.
Что произошло
6 мая под лавину туристическая группа из девяти человек попала под лавинуна Южно-Чуйском хребте. Две девушки успели подняться на гребень, а остальной группе не хватило 10 минут. Выжившие дошли до села Кош-Агач и рассказали о произошедшем.
Всего за время проведения поисков спасателям удалось обнаружить и извлечь из лавины тела пятерых туристов.