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Происшествия

На Алтае осудили главного инженера речпорта за смерть кочегара во время взрыва

Главного инженера Бийского речного порта осудили за гибель кочегара. Трагедия случилась в конце марта 2018 года. Рабочий стал разогревать парогенератор, в установке возникло избыточное давление пара, конструкция разрушилась и взорвалась. От полученных телесных повреждений кочегар скончался, сообщает Следком.

Коммунальный мост Бийска.
Коммунальный мост Бийска.
пресс-служба мэрии Бийска.

Главного инженера осудили за это происшествие по статье о нарушении требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следствие и суд установили, что эскиз конструкции этого парогенератора сделал подсудимый, «не оборудовав его элементами гарантирующими безопасную эксплуатацию». По эскизу сварщик изготовил сам аппарат, который установили в речпорту по указанию главного инженера.

Из сообщения Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР:

В конце марта 2018 года, в нарушение Правил промышленной безопасности, обвиняемый дал указание работникам компании «Бийский речной порт» отогреть системы канализации кустарно изготовленным парогенератором, тем самым пренебрег мерами безопасности охраны труда.

Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права занимать должность, связанную с организацией работы по охране труда и ее соблюдение.

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