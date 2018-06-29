В Бийском районе рабочего насмерть раздавило мешком с грузом

Мешок весом 1 тонна грузили в контейнер, но он сорвался и упал на мужчину, который стоял рядом. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

По факту Бийский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. Предстоит выяснить обстоятельства гибели работника и дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение правил охраны труда на предприятии. По ее результатам примут процессуальное решение.