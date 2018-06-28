В Алтайском крае осудили "охотников" за педофилами

Двух жителей Алтайского края осудили за вымогательство и разбойное нападение под видом борьбы с педофилией, сообщает прокуратура региона.
В соцсети создали сообщество против педофилов. Участники группы встречались в одном из торговых центров Барнаула и обсуждали способы борьбы с злоумышленниками.
Несовершеннолетний участник сообщества разместил на сайте знакомств фейковую страницу, с которой вел переписку с мужчинами от лица несовершеннолетней девушки и приглашал на встречи. Одного из потерпевших в квартире вместо девушки встретили двое молодых людей.
Из него выбили признание в причастности к педофилии и записали его на видео. Затем мужчине сказали передать 3 тысячи рублей за то, чтобы не публиковать запись. Потерпевший обратился в полицию.
Другого мужчину также обманом заманили в квартиру, однако не стали требовать признаний. Потерпевшего избили и похитили у него 2 тысячи рублей. По данным ведомства, здоровью мужчины причинили тяжелый вред.
Одного из соучастников преступления приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Другому злоумышленнику назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.
Приговор вступил в законную силу.
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