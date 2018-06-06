Барнаульца отправят в колонию на 17 лет за насилие над падчерицей и распространение порнографии

Следствие и суд установили, что с 2016 по 2017 год мужчина совершал в отношении своей 12-летней падчерицы иные насильственные действия сексуального характера. Он угрожал девочке убийством, если она что-то расскажет.

— Кроме того, насильник заставлял ребенка фотографировать себя в обнаженном виде, а также сам снимал девочку. Фото и видеоматериалы он хранил в своем телефоне и часть из них разместил в интернете, чтобы шантажировать ребенка, — отмечают в ведомстве.

Во время предварительного следствия и в суде обвиняемый не признал своей вины. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Напомним, в конце мая на Алтае 84-летнего педофила отправили в колонию на 16 лет.