Барнаульца отправят в колонию на 17 лет за насилие над падчерицей и распространение порнографии

В Алтайском крае вынесли приговор 42-летнему жителю Барнаула. Его признали виновным в изготовлении и распространении материалов порнографического характера, а также насилии в отношении падчерицы.
Следствие и суд установили, что с 2016 по 2017 год мужчина совершал в отношении своей 12-летней падчерицы иные насильственные действия сексуального характера. Он угрожал девочке убийством, если она что-то расскажет.
— Кроме того, насильник заставлял ребенка фотографировать себя в обнаженном виде, а также сам снимал девочку. Фото и видеоматериалы он хранил в своем телефоне и часть из них разместил в интернете, чтобы шантажировать ребенка, — отмечают в ведомстве.
Во время предварительного следствия и в суде обвиняемый не признал своей вины. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Напомним, в конце мая на Алтае 84-летнего педофила отправили в колонию на 16 лет.
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