Подозреваемого в изнасиловании девочки в Барнауле взяли под стражу

В ведомстве сообщили, что суд удовлетворил ходатайство следователя и принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста.

Напомним, педофил напал на несовершеннолетнюю на улице Южный проезд,51. Все произошло в 20 метрах от административного здания, но в целом в безлюдном месте, недалеко от путей.

Для установления личности подозреваемого сотрудники уголовного розыска составили фоторобот, распространили ориентировки, а также использовали записи с камер видеонаблюдения.