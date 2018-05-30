На Алтае 84-летнего педофила отправили в колонию на 16 лет

В Республике Алтай 84-летнего жителя села Чемал признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух маленьких девочек, сообщает СУ СКР региона.
Следствие и суд установили, что с мая по август 2016 года и с мая по июнь 2017 года в селе Чемал Чемальского района престарелый мужчина неоднократно совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних девочек, которые жили по соседству.
— 9 и 10-летние девочки подвергались противоправным действиям, в результате чего им были причинены нравственные страдания, — отмечают в ведомстве.
Вскоре мать узнала у дочерей, почему они боятся соседа. Женщина обратилась в полицию и пенсионера заключили под стражу.
Обвиняемый не признал свою вину.Следствию удалось доказать 8 фактов противоправных действий в отношении малолетних.
Суд приговорил пенсионера к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.
Напомним, в Барнауле 21 мая педофил напал на несовершеннолетнюю на улице Южный проезд,51. Все произошло в 20 метрах от административного здания, но в целом в безлюдном месте, недалеко от путей. Злоумышленника задержали.
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