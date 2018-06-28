В алтайских лесах вырубят сотни деревьев, которые пострадали от ветра

В ведомстве отмечают, что в Баевском лесничестве скорость ветра достигла 27-30 м/с. Из-за урагана серьезно пострадали деревья на территории Рыбинского и Корниловского участковых лесничеств.

Специалисты обследовали участки этих лесов. Скоро поврежденные деревья вырубят. Сигнальные листы о повреждении насаждений направили в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.

После всех санитарных мероприятий, древесина, которую заготовил "Каменский ЛДК", продадут жителям Каменского района.

Напомним, ветер повредил много деревьев и в Барнауле. Серьезно пострадали насаждения барнаульского дендрария. Ели-великаны, липы, маньчжурский орех повалены и вырваны с корнями. По предварительным подсчетам, шторм повредил каждое второе крупное дерево.