В алтайских лесах вырубят сотни деревьев, которые пострадали от ветра

Шквалистый ветер, который обрушился на Алтайский край на прошлой неделе, повредил деревья в нескольких лесничествах, сообщает Минприроды региона.
В ведомстве отмечают, что в Баевском лесничестве скорость ветра достигла 27-30 м/с. Из-за урагана серьезно пострадали деревья на территории Рыбинского и Корниловского участковых лесничеств.
Специалисты обследовали участки этих лесов. Скоро поврежденные деревья вырубят. Сигнальные листы о повреждении насаждений направили в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.
После всех санитарных мероприятий, древесина, которую заготовил "Каменский ЛДК", продадут жителям Каменского района.
Напомним, ветер повредил много деревьев и в Барнауле. Серьезно пострадали насаждения барнаульского дендрария. Ели-великаны, липы, маньчжурский орех повалены и вырваны с корнями. По предварительным подсчетам, шторм повредил каждое второе крупное дерево.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.