Барнаульцы четвертые сутки сидят без света после шторма

Без электричества сидят потребители на нечетной стороне ул. Аванесова, на ул. Гвардейской, пер. Карева, сообщил altapress.ru читатель Василий Дмитриевич. Одна из обратившихся пенсионерок, Алевтина Евдокимова, пожаловалась, что не может не только приготовить еду, но и измерить себе давление — тонометр у женщины заряжается от сети.

Как сообщили в пресс-службе Барнаульской сетевой компании, в Центральном районе остаются без напряжения 17 потребителей, у которых обнаружены повреждения на входах в жилые дома. В основном это связано с падением веток. В течение дня к электросетям обещали подключить все объекты.

Устранением аварий занимаются 19 усиленных бригад БСК. Энергетики трудятся в круглосуточном режиме. Самая сложная ситуация была в Затоне: там завалило деревьями высоковольтную линию. Энергетикам пришлось прокладывать новую, к которой подключили насосную станцию, чтобы дать людям воду. Сейчас в поселке подключены все высоковольтные электролинии и трансформаторных подстанции, электроэнергию дали во все дома.

Всего в Барнауле при устранении последствий урагана построили несколько километров линий электропередач, установили более 50 новых опор.